金泰梨與洪慶將一同為《Lost in Starlight》配音。(Netflix提供)

Netflix首部韓國動畫片《Lost in Starlight》,由韓國實力派演員金泰梨與洪慶主演配音,2人繼韓劇《惡鬼》後火速「二搭」,親自參與了預錄和實景演出的過程,為太空人Nan-young和音樂家Jay配音,一同踏上了有史以來最長的遠距離愛情之旅,是穿越地球和火星之間的距離。

金泰梨在《下女的誘惑》、《陽光先生》、《二十五,二十一》等不同類型的作品中展現出優秀的演技,而這次她首次嘗試聲音表演,為太空人Nan-young配音,她的太空人母親在火星探測期間出了問題後未能返回地球。而Nan-young一直夢想著探索太空,渴望前往火星,找到她母親的蹤跡。

她的夢想成真了,當她被選為火星探測項目的太空人之一時,在起飛之前,她遇到了由洪慶聲演的Jay,一位修復復古樂器的音樂家,樂器與唱片皆來自於Nan-young母親)。洪慶因《第二聲鈴響》、《D.P:逃兵追緝令》和《弱美男英雄Class 1》等作品而受到觀眾喜愛。2020年首度參演電影《翻供》便在第57屆百想藝術大獎中獲電影部門男子新人演技獎。

導演韓芝菀也來頭不小,憑藉短片《Kopi Luwak》首次登上韓國動畫舞台,《Clearer than You Think》和《Recipe to My Daughter》2部作品拓展了她獨特的細膩風格。最近韓芝菀被邀請參加日舞影展,首度公開她的短片《The Sea on the Day When the Magic Returns》。這次在《Lost in Starlight》中,她將運用才華,描述一個在壯麗太空中展開的星際愛情故事。

《Lost in Starlight》將在Netflix上線,2人主演的《惡鬼》可至Disney+收看。