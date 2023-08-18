金泰梨與洪慶將一同為《Lost in Starlight》配音。（Netflix提供）

Netflix首部韓國動畫片《Lost in Starlight》，由韓國實力派演員金泰梨與洪慶主演配音，2人繼韓劇《惡鬼》後火速「二搭」，親自參與了預錄和實景演出的過程，為太空人Nan-young和音樂家Jay配音，一同踏上了有史以來最長的遠距離愛情之旅，是穿越地球和火星之間的距離。

金泰梨在《下女的誘惑》、《陽光先生》、《二十五，二十一》等不同類型的作品中展現出優秀的演技，而這次她首次嘗試聲音表演，為太空人Nan-young配音，她的太空人母親在火星探測期間出了問題後未能返回地球。而Nan-young一直夢想著探索太空，渴望前往火星，找到她母親的蹤跡。

她的夢想成真了，當她被選為火星探測項目的太空人之一時，在起飛之前，她遇到了由洪慶聲演的Jay，一位修復復古樂器的音樂家，樂器與唱片皆來自於Nan-young母親）。洪慶因《第二聲鈴響》、《D.P：逃兵追緝令》和《弱美男英雄Class 1》等作品而受到觀眾喜愛。2020年首度參演電影《翻供》便在第57屆百想藝術大獎中獲電影部門男子新人演技獎。

導演韓芝菀也來頭不小，憑藉短片《Kopi Luwak》首次登上韓國動畫舞台，《Clearer than You Think》和《Recipe to My Daughter》2部作品拓展了她獨特的細膩風格。最近韓芝菀被邀請參加日舞影展，首度公開她的短片《The Sea on the Day When the Magic Returns》。這次在《Lost in Starlight》中，她將運用才華，描述一個在壯麗太空中展開的星際愛情故事。

《Lost in Starlight》將在Netflix上線，2人主演的《惡鬼》可至Disney＋收看。