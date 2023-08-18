馬來西亞一架小客機17日墜毀在高速公路上，撞擊力道猛烈，現場炸出巨大火球。

馬來西亞一架小飛機昨（17）日發生墜機意外，失控墜毀於高速公路，造成機上8人、地面2人不幸罹難。目前救難人員已尋獲所有遺體，不過只有當時全身著火的騎士屍骨完整，其他9名死者皆破碎不全，法醫預計將在今天展開驗屍。而關鍵的黑盒子也已部分尋獲，接下來將進一步分析，釐清事故原因。

根據「星洲網」報導，這起空難發生在17日下午3時左右，馬國警消接獲通報後，立即趕往現場救援，經過約4小時半的努力，已成功尋獲10名罹難者的遺體，不過只有當時遭受波及的機車騎士屍身尚屬完整；另一名汽車駕駛，和機上8名乘客皆殘缺不全。所有遺體均送往醫院，等待解剖相驗。

此外，機上2個記錄通話的黑盒子中，當局已尋獲駕駛艙通話紀錄器（cockpit voice recorder, CVR），並持續尋找飛行數據紀錄器下落，希望能從中找出事故發生的關鍵原因。

馬來西亞一架小客機17日失事墜毀在高速公路上，現場爆燃成火球，慘不忍睹。(美聯社)

此次失事飛機為美國比奇390型（Beechcraft 390）小型商務噴射客機，而這也是馬國46年來，第5起比奇飛機事故。據悉，飛機從度假小島蘭卡威起飛，預計降落在雪蘭莪州蘇丹阿卜杜勒．阿齊茲．沙阿機場（Sultan Abdul Aziz Shah Airport），失事前已獲得塔台降落許可，不料3分鐘後就失控墜毀，事前沒有發出任何求救訊號。

這起事故也震驚馬國政壇，包含彭亨州行政議員佐哈里哈倫（Johari Harun）在內，多名政治人物都搭上了這班死亡飛機。