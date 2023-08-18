高雄年度電競盛會「2023高雄電競大師盃」將於9月23日線上開跑，17日於高雄SKM PARK舉行啟動記者會，宣布賽事正式開始，預計吸引上百位來自各地的電競好手踴躍參賽，屆時將有120支隊伍共同爭奪超過30萬元的高額獎金，本次活動也邀請到赤鬼伯伯、花輪同學、瑞皮與無為等四位超人氣實況主共襄盛舉，9月起將與玩家展開一連串趣味激戰！

電玩實況主─赤鬼伯伯出席記者會，邀請玩家一起來參戰。（圖片來源：高雄市運發局提供）

高雄電競大師盃即將震撼登場，主辦單位MASTER XP展現極具魄力的策劃，以「集結英雄 稱霸高雄」為主軸，引領全球《Apex英雄》的熱血玩家齊聚一堂。17日舉行的啟動記者會邀請高雄市政府運動發展局局長侯尊堯、高雄市議員陳慧文服務處代表、電競實況主赤鬼伯伯、主要贊助商Cooler Master執行長沙哲凝、主要合作夥伴輝達NVIDIA台灣分公司協理邾亦為、其他硬體合作夥伴華碩聯合科技開放平台暨AIoT事業部事業總經理江尹涵、欣亞數位董事長魏碧芬、Kingston FURY業務經理何瑞展，以及學校代表義守大學新媒體設計學系系主任孫志彬、正修科技大學電競科技管理系教練紀聖威等多位產官學貴賓，一同出席。這場盛事不僅是一場電競比賽，更串聯了一線科技大廠，讓參賽者親身體驗最新、最潮的電競設備，為比賽注入無限活力。

高雄市運發局長侯尊堯表示，運發局近年來積極推動大型電競比賽，旨在塑造高雄獨特的電競賽事IP，展現城市在電競領域的軟硬體實力。他認為，這不僅能凸顯高雄在電競方面的優勢，更將南臺灣的電競風氣推向高峰，同時也為相關產業的蓬勃發展注入強勁動能。侯局長強調，這類的活動不僅有助於高雄市的經濟增長，更能將科技資源導入城市，此次以積極的行動支持電競運動的蓬勃發展，希望集結產、官、學三方資源，由高雄開始一同攜手為全台電競選手和愛好者們帶來無限機會與精彩。

高雄市政府運發侯尊堯局長出席表示，將以實際行動支持高雄電競發展，呼籲踴躍報名賽事。（圖片來源：高雄市運發局提供）

主辦單位MASTER XP表示，此次活動不僅在硬體設備上下足功夫，更特別邀請知名實況主「無為」與「瑞皮」擔任賽事主持及講評，確保玩家與粉絲都能即時掌握賽況，享受最精彩的賽評講解，相信將為整場比賽增色不少。高雄電競大師盃邀請所有電競愛好者，以熱情和實力共襄盛舉。無論是參賽者，還是觀眾，都將在這場盛事中找到屬於自己的精彩時刻，一同見證電競的無限魅力。

在正式賽事開打前，主辦單位也將在9月2日和9月9日，分別於ROG電競聯盟旗下高雄領航者林森店及北半球電競館相繼舉辦獨立的線下暖身賽。當天，赤鬼伯伯與花輪同學將親臨現場，與廣大粉絲及選手們同樂，共享對戰樂趣！即日起開放賽事報名並於9月12日截止，預賽及複賽將於線上火熱開打，最終的20支隊伍將會師南臺灣，11月11-12日兩天於高雄SKM PARK展開最終對決，爭奪最終榮耀。相關賽事內容請上活動網站查詢。

知名實況主赤鬼伯伯（左起）、北半球電競館負責人、領航者電競館負責人、NVIDIA台灣分公司業務協理邾亦為、高雄市政府運動發展局侯尊堯局長、Cooler Master執行長Jimmy、華碩聯合科技開放平台暨AIoT事業部事業總經理江尹涵、金士頓科技公司業務經理何瑞展、欣亞數位董事長魏碧芬以及高雄市議員陳慧文服務處代表。（圖片來源：高雄市運發局提供）

知名實況主赤鬼伯伯將於9月2日出席線下暖身賽，在ROG電競聯盟旗下高雄領航者林森店與粉絲見面。（圖片來源：高雄市運發局提供）

（圖片來源：高雄市運發局提供）