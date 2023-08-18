群創已婚許姓處長臉書自爆婚外情，長期劈腿3位人妻，事件延燒2天後，本人已於17日主動請辭。群創人資內部信件曝光，稱許男對於造成相關企業與關係人不必要的傷害，「請公司代為表達歉意」，此話一出，又讓網友炸了「後台到底有多硬，才能讓公司出面道歉」、「皇親國戚，人資出來掃地」。

群創人資長昨（17日）在信中提到，許姓同仁經過深思熟慮後，在8月17日，向公司表達因其私人事務，對公司造成不當影響深感抱歉，後續也將處理私人事務，同時也會配合公司法務單位進行後續調查，因此向公司主動表達去職並已獲同意。

信中又說，許姓同仁表示，在網路上對其個人家庭及父母背景，出現不實的影射與連結，造成相關企業與關係人不必要的傷害，「也請公司代為表達歉意」。公司也再次呼籲同仁發揮同理心，共同保護事件關係人與其家庭成員，勿聽信傳播不實謠言。

許男自請離職內容一曝光，又在ptt科技板大炸鍋「怎麼是請辭...不是應該是開除嗎…」、「背景硬到公司幫你寫道歉信」、「投胎投得好 薪水可能也只是零用錢」、「人資長出來洗地，案情不單純啊。」、「敗壞公司名譽還要同仁保護他？！」、「內部公司公告這樣寫，丟臉丟第二次」。

群創內部信件全文如下：

各位同仁，大家好：

今年是群創光電成立20周年，「群創」命名由來，意旨「一群志同道合的人所共同創立的公司」。各位同仁都是這個大家庭的一份子，因此，守護家庭是我們共同責任。

近期新聞事件紛擾，唯有身為公司的一份子才知道，近年公司持續推動價值轉型，在這過程中，同仁辛勤付出與全力支持，才漸獲成果，我們應共同捍衛，不該讓努力成果蒙塵。

許姓同仁經過深思熟慮後，在今天8月17日，向公司表達因其私人事務，對公司造成不當影響深感抱歉，後續也將處理私人事務，同時也會配合公司法務單位進行後續調查，因此向公司主動表達去職並已獲同意。公司會提供必要的諮商服務，協助未來可能面臨的壓力和挑戰。同時，許姓同仁表示，在網路上對其個人家庭及父母背景，出現不實的影射與連結，造成相關企業與關係人不必要的傷害，也請公司代為表達歉意。公司也再次呼籲同仁發揮同理心，共同保護事件關係人與其家庭成員，勿聽信傳播不實謠言。

借鏡此事件，勇於認錯，誠心悔改，積極扛起責任，可為自己開啟新的機會。而公司一直以來重視「誠信、正直」價值觀，對客戶、供應商營業秘密及員工個資等相關機密資訊的保護不遺餘力，並獲客戶、股東、員工、供應商及社會的信任及尊重。再次請同仁務必嚴守員工行為準則、員工工作規範及人事規章等規定，一旦違反公司將依法處理。身為標竿企業，我們更珍視員工的誠信廉潔，相信每位同仁在一切商業合作與人際關係中，都將恪守最高的道德與倫理標準。

最後，此次事件對公司營運不會造成任何影響。請所有同仁放心，共同維護公司聲譽，讓公司能夠永續經營，再創高峰。

永續暨人資長彭峻豪