屏東郭姓男子和11歲女童小花（匿名）透過網路發展出戀情，兩人多次在國小門口、小花家裡、郭男汽車上發生關係，郭男還用手機拍下大量性愛短片。某次小花的爸爸撞見2人幽會，小花嚇得直接逃離、翹家與郭男同居。小花的家人事後報警，警方持搜索票到郭男住處逮人時，當場還發現4封遺書，及時阻止憾事發生。高雄地院依妨害性自主罪判郭男9年8月，可上訴。

去年11月，43歲郭男透過網路和小花認識，2人竟談起戀愛，郭男多次直接到小花住處約會，2人曾在大寮區某國小前車上、租屋處，甚至趁小花爸媽不在家，直接到小花家裡發生性關係，郭男每每都不忘用手拍下性愛影片和照片。

今年5月某日晚間，郭男得知小花在父親工作的地方寫功課，慾火難耐的他竟直接到現場和小花幽會。沒想到，小花的爸爸撞見2人躲在隱密處行為親暱，當場怒斥小花「過來！」小花怕被駡，嚇得與郭男直接逃離，躲回屏東住家躲藏同居。

小花的家人事後趕緊報警，警方持搜索票，循線到郭男的住處逮人。按門鈴後，郭男見大批警力上門，只好乖乖配合，警方在郭男住處找到小花之外，還在房內發現2包木炭和4封遺書。

開庭時郭男坦承犯行，但小花的家人相當氣憤，要法官對郭男從重量刑。法官查出，郭男2022年8月時，因另和一名台南13歲少女發生性關係，遭台南地檢署起訴，審理期間仍不知悔改，為了滿足一己私慾，與小花多次發生關係。

法官審酌醫院提供的性侵害診斷書、郭男手機對話紀錄，以及郭男和小花發生32次性行為、拍下18次性愛影像等紀錄，最後依對未滿14歲女子為性交罪判徒刑9年8月，全案仍可上訴。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。