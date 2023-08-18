群創科技已婚處長日前在網路自爆與3名人妻搞婚外情，引起軒然大波。中市人夫林男指控，劉姓男大生在IG公開直播與他老婆交往、同居、發生多次性行為，還恥笑他辛苦賺錢供兩人花用，怒告求償；劉男辯稱，女方騙未婚，法官以劉在直播點出林男姓名，並稱：「得知她還沒離婚」、「我就繼續交往」等語不予採信，判賠50萬元，可上訴。

林男說，他與泰國籍妻林女2022年3月間結婚，原本家庭美滿，老婆在交友軟體認識21歲就讀科技大學的劉男，自2022年9月至12月間交往、同居，劉多次在社群軟體IG傳送曖昧訊息給林，並上傳與林女親密照。

林男說，他2022年11月12日透過老婆手機定位找到兩人在夜景餐廳約會，他向劉表明身分，告誡勿介入家庭。事後，劉在IG發布慶生親密照，又在同年12月4日在IG公直播，講述兩人交往、同居、發生多次性行為，還恥笑他辛苦賺錢供兩人花用，侵害他的配偶關係身分法益，身心飽受痛苦。

劉男坦承與林女自2022年9月交往，但林隱瞞已婚，他同年10月發現她的居留證配偶欄上登錄林男姓名，但林辯稱是同父異母的兄長，並非配偶，他誤信而持續同居、發生性關係，林11月12日坦承已婚，兩人即退回朋友關係，於12月2日結束交往，不再連絡。

劉男辯稱，他在IG直播僅是抒發心情及回應朋友關心及講述個人感情，他與林男的IG帳號互相封鎖，未導致林受傷或淪為親友笑柄。

法官以劉男公開在直播指稱，她的LINE有一個叫老公愛心的人，但說是哥哥，他覺得「太唬爛」，她的居留證是結婚過來的，並點出她的配偶姓名，也得知她還沒離婚，那他就繼續交往等語。

法官並以劉男看見林女居留證時，即可認定得知她已婚，卻仍持續交往、發生性關係，已逾越合宜社交分際，故意侵害林男配偶權，造成精神上痛苦，判賠精神撫慰金50萬元。