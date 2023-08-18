中華航空3D立體一卡通 搭車消費感應時會發出三點耀眼光芒。（一卡通公司提供／洪靖宜高雄傳真）

一卡通公司與中華航空攜手合作，首次發行全新聯名3D立體造型卡，以中華航空機型發想，外型圓潤可愛，小巧易掌握的手感，搭配企業識別色的高質感織帶鑰匙圈裝飾，搭車消費感應時，票卡還會如同飛機發出三點耀眼光芒，帶來專屬的小驚喜。

繼上次與中華航空合作發行華航B777機隊引擎一卡通套組獲航空迷喜愛，一卡通首次聯名中華航空發行3D立體造型卡，飛機造型卡萌翻的可愛外形與舒適、易掌握的圓潤手感，拉近與用戶的距離，賦予品牌新的形象風貌。

不僅外觀設計令人驚艷，產品包裝更結合了中華航空的經典紅藍色系，融入了華航意象的梅花圖樣，同時兼具視覺及設計的質感，並附上獨特的高質感織帶鑰匙圈，搭車消費感應時，票卡還會如同飛機發出三點耀眼光芒，充滿高度辨識度與收藏價值。

一卡通公司說，這次合作展現中華航空的品牌活力形象，更結合航空迷的收藏意義與日常生活的趣味，跨界的聯名合作，更展現了雙方對消費者的用心與獨特魅力。中華航空3D立體一卡通收藏價為899元，為讓更多航空迷更便利收藏，將於8月24日至9月5日在全台統一超商開放預購。此外，9月11日起也會擴大在各大電商平台販售。