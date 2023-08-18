電子權值股部分，台積電(2330)開低震盪，股價於盤狹幅小跌，最低觸540元，力拼守穩5日線；聯電(2303)早盤後由黑翻紅，漲幅逾1%，持續朝向5日線靠攏；聯發科(2454)早盤後黑翻紅，股價小漲，進行5日線攻防；鴻海(2317)震盪於平盤附近。

盤面關注的AI族群今日盤中股價出現轉弱跡象，廣達(2382)盤中重挫，大跌逾4%，緯創(3231)盤中跌幅更一度逾5%，仁寶(2324)、英業達(2356)跌幅逾3%，緯穎(6669)亦下跌約1.5%。IC設計相關AI部分，世芯-KY(3661)早盤後黑轉紅，股價上漲逾1.2%，創意(3443)則在盤下小跌，智原(3035)盤中則是重挫逾4%。

航運股今行情點火，貨櫃三雄萬海(2615)大漲逾6.5%，陽明(2609)漲幅也逾5%，長榮(2603)亦上揚約2%~2.5%。散裝航運部分，新興(2605)、四維航(5608)、中航(2612)、台航(2617)、裕民(2606)盤中均有攻上漲停的強勢演出，慧洋-KY(2337)漲幅逾8.5%，整體上市類股航運指數漲幅逾2.6%。

除航運外，傳產股中的塑化類股同樣抗跌，台塑四寶中的台塑(1301)、南亞(1303)、台塑化(6505)盤中守住上漲，漲幅多在1%以內。二線塑化股華夏(1305)大漲逾2.5%，亞聚(1308)、台達化(1309)、聯成(1313)也均有逾1%的漲幅表現。

分析師表示，美國公債殖利率上揚突破4%，對股市也產生資金收縮的現象。由最新的聯準會會議紀要來看，通膨仍存在一定風險，市場對升息擔憂升高，研判短線仍受到聯準會升息預期、國際股市震盪影響，短線恐不利台股反彈走勢，須提防恐再回測半年線支撐。如能持續出現帶量止穩訊號，則有利多方發展，建議投資者仍以趨勢題材股為布局首選。