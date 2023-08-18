一名女網友分享，下班回家習慣到附近超商坐一下，最近卻有一大叔常來「騷擾」她，第一次見面她只是好心讓道給對方出去，結果隔幾天遇到同一個人，對方就主動找她聊天，還一直說很私人的事情，讓她感到很不舒服，後來又遇到對方幾次，即便她冷處理，那位大叔都能唱獨角戲，還臉皮超厚地說「我覺得我跟妳很聊得來！」引起網友討論，不少人驚呼，保護好自己，繞路回家吧！

一名女網友日前在PTT上分享，她下班都會到住家附近的超商坐一陣子，希望在回家前將整理好心情，某天看到一個大叔要從騎樓騎車到馬路上，她主動讓道給對方出去。過了一陣子，她再度遇到同個人，對方看到她坐在超商外面就主動上前攀談。

女網友表示，起初的對話還算禮貌，後來大叔自顧自地說起一些很私人的問題，還問她說「妳家住在哪裡？」讓她覺得很害怕，硬著頭皮說「我們不認識，可以不要聊天嗎？」結果對方完全不理會，還臉皮超厚地說「我覺得我跟妳很聊得來！」讓她怕到躲到超商裡，直到對方離開才回家。

女網友指出，接下來好幾天都沒有看到那位大叔，當她忍不住要鬆口氣的時候，昨天竟再度遇到那位大叔，對方看到她就說「喔！你都8點多到這啊？」然後還硬要請她吃東西，把食物往她手上塞，她嚇到連連拒絕，後來無論對方說什麼，她都冷著一張臉不願回應，對方這才自討沒趣離開。

貼文引起網友討論，不少人建議原PO要注意自身安全，如果可以就繞路回家吧？不要大晚上一個人坐在超商外了。「繞路直接回家，你被盯上了」、「好扯！被盯上了，直接避開」、「退讓，正常人不會跟瘋狗講道理」。而原PO也更新貼文說，她決定先躲一陣子，也會換地方去的。