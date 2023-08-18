桃園市大園區57歲鄒姓男子，日前加入一個投資普洱茶的群組，群內成員不時分享投資獲利訊息，讓鄒男信以為真決定投資，17日中午前往銀行欲匯款15萬元，所幸行員受理時察覺異狀，通報警方到場勸說順利阻詐。

大園警分局指出，鄒男7月時透過網友介紹加入投資普洱茶的群組，群組內常會有成員貼出研究普洱茶的文章，並向大家分享投資獲利的訊息，鄒男起初還半信半疑，直到近期又有成員貼出陳年普洱茶價格將翻倍的資訊，鄒男覺得機不可失，下定決心要投資，便在17日中午前往銀行準備匯款15萬元。

行員見鄒男欲匯款大量金額，便對他關懷提問，但鄒男僅表示是要投資普洱茶，其餘細節都不願透漏，行員察覺有異通報警方。大園派出所員警到場了解，告知鄒男此為常見詐騙手法，並拿出新聞案例勸說，鄒男才驚覺遭到詐騙，頻向警方及行員道謝。

警方呼籲，投資一定有風險，沒有穩賺不賠的生意，請民眾不要相信來路不明的投資管道，更不要輕易匯款，如接獲陌生人提及金錢相關訊息，幾乎都是詐騙陷阱，千萬不要受騙上當。