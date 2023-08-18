林志明強調，下半年看到正面轉機，客戶重回下單，權利金貢獻營收顯著，來自終端應用如TDDI、資料中心用SSD、5G小基地台等。今年即有安卓相關營收貢獻，預估未來3-5年內AI應用將達營收3成以上。

8月ETF除息大戰閉幕 金息獎三冠王出爐！
鴻海印度投資4億美元打造Air Pods產線
拓展AIoT版圖 研華拚「雲、端、AI」三位一體
#群聯 #晶心科 #AI #月線 #林志