林志明強調，下半年看到正面轉機，客戶重回下單，權利金貢獻營收顯著，來自終端應用如TDDI、資料中心用SSD、5G小基地台等。今年即有安卓相關營收貢獻，預估未來3-5年內AI應用將達營收3成以上。
晶心科未來AI展望佳 股價攻月線
矽智財廠晶心科（6533）18日股價強勢表現，跳空挑戰月線壓力。董座林志明前日法說釋出好消息，除了與記憶體控制IC大廠群聯深度合作之外，更接獲北美客戶之AI專案，用於生成式AI加速器。
矽智財廠晶心科（6533）18日股價強勢表現，跳空挑戰月線壓力。董座林志明前日法說釋出好消息，除了與記憶體控制IC大廠群聯深度合作之外，更接獲北美客戶之AI專案，用於生成式AI加速器。
林志明強調，下半年看到正面轉機，客戶重回下單，權利金貢獻營收顯著，來自終端應用如TDDI、資料中心用SSD、5G小基地台等。今年即有安卓相關營收貢獻，預估未來3-5年內AI應用將達營收3成以上。
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