藝人王陽明、蔡詩芸分手8年復合，2015年更步入紅毯共組家庭，時常在社群放閃，被封為「地表最閃夫妻」，未料近期傳出婚變，還被拍到夫妻倆用完餐各自回家，沒有住一起，疑似分居中。

根據《壹蘋新聞網》報導，王陽明17日帶著蔡詩芸和女兒到餐廳吃飯，過程中兩人幾乎零互動且神情嚴肅，餐後蔡詩芸帶女兒回娘家，王陽明則返信義區豪宅，沒搭同輛車，疑似分居，但截稿前尚未得到當事人證實，不知真偽。

王陽明、蔡詩芸過去常高調曬恩愛。（圖／中時資料照）

回首王陽明、蔡詩芸的戀情，2005年兩人在師大上中文課相識相愛，交往2年多不敵遠距離分手，沒想到隔了8年重逢，兩人再度擦出愛火，交往不久就閃婚，王陽明曾透露認定這段關係的原因，是蔡詩芸一句話「我想去找鯨鯊」，王陽明浪漫地告白：「我終於找到一個願意陪我上天下海，喜歡親近大自然的女生。」

王陽明、蔡詩芸婚後愛得高調，常常在社群平台PO各式放閃的照片、影像，自然又有趣的互動深受粉絲喜愛，不過網友發現這對夫妻已近4個月未在社群發同框照、互動，懷疑是否鬧婚變；對此，王陽明受訪時認夫妻倆的相處時間越來越少，因為蔡詩芸忙著工作，他也有自己的事要做，因此較珍惜一家三口團聚的時間，「女兒還是最重要」，他會多花時間陪伴孩子成長，也讚美蔡詩芸把女兒照顧得很好。