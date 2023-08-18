18日清晨由NBA鵜鶘隊中鋒瓦蘭丘納斯(Jonas Valanciunas)率領立陶宛國家代表隊抵達桃園國際機場，陣中更有立陶宛國家代表隊後場新星喬庫拜提斯(Rokas Jokubaitis)與中鋒蒙提耶倫(Donatas Montieren)，將在19日登場對戰波多黎各國家代表隊。

立陶宛國家代表隊下榻台北新板希爾頓酒店，抵達酒店後將稍作休息，下午即展開密集的熱身訓練，以備戰明日熱身賽程。

「FIBA世界盃2023熱身賽」將在8月19日至8月22日於新北市新莊體育館登場，8月19日首場賽事由立陶宛對上波多黎各，8月20日波多黎各二連戰對決拉脫維亞，8月22日則是拉脫維亞對戰立陶宛，共三場精彩熱身賽事展開。賽事購票請洽拓元售票系統 (https://tixcraft.com/activity/detail/23_fibawcpg)。