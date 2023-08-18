逸達CAMCEVI六個月劑型2022年4月於美國上市，今年6月終端銷售量約1,573支，7月因美國夏季假期開始，終端市場銷售量約1,460支，月減約7%，未來終端市場銷量與市場份額仍持續看增。

據Nova One Advisor統計，2021年全球前列腺癌藥物市場(prostate cancer therapeutics)約152億美元，預估2030年全球前列腺癌藥物的市場將成長至249億美元，CAGR為9.4%。

根據Precision Reports數據資料顯示，2021年全球Leuprolide市場價值約24.55億美元(所有適應症)，預估2027年將達到32.64億美元，預估複合年增長率約4.86%。

逸達17日公告，前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI 42毫克(6個月緩釋注射劑)，已通過台灣衛福部新藥查驗登記審查，上市藥品名為「康紓維（柳菩林）42毫克注射乳劑」，適應症為「用於晚期攝護腺癌紓解治療，以及併用放射療法治療高風險局部和局部晚期荷爾蒙依賴型攝護腺癌」，後續衛福部將通知逸達領取藥品許可證，領證前尚須補齊委外製劑廠Fareva Pau的PIC/S GMP證明文件，未來正式領證後，將漸漸打入醫藥通路貢獻未來的營運。