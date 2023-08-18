根據TrendForce統計，第2季新能源車銷量為303萬輛，年增42.8%，占第2季整體汽車銷量的14.4%，推升2023年上半年新能源車(NEV；包含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車)銷售總量達546.2萬輛，年增33.6%。

若就純電動車(BEV)來看，第2季純電動車銷量為215.1萬輛，年成長39.3%，其中Tesla與比亞迪分居第一、二名，均創下單季銷售最佳成績，其中比亞迪市占率微幅提升至16.2%。

在插電混合式電動車(PHEV)方面，第2季銷售87.6萬輛，年成長52.9%，其中比亞迪市占率36.5%保持第一，而集團下的高階品牌騰勢也持續增加銷量，市占率攀升至3.4%，上升至第7名。

比亞迪市佔率持續提升，亦帶旺供應鏈，其中凡甲主攻電動車BMS相關連接器，客戶包括大陸比亞迪、吉利汽車、上汽集團及長安汽車等大陸自主品牌車廠與Audi(奧迪)、福斯汽車等，受惠於比亞迪及寧德時代等客戶重啟拉貨，凡甲營運自第2季回神，第2季合併營收為5.97億元，季增38.62%，營業毛利為3.03億元，季增50.48%，單季合併毛利率為50.88%，季增4.01個百分點，營業淨利為1.72億元，季增69.74%，稅後盈餘為2億元，季增1.52倍，單季每股盈餘為3.4元，累計上半年稅後盈餘為2.8億元，年增2.2%，每股盈餘為4.75元。

凡甲前7月合併營收為12.37億元，年減9.15%，凡甲預估，第3季有望略優於第2季。

受到大陸車市不佳及認列匯兌損失及投資損失等因素影響，胡連上半年稅後盈餘為2.94億元，年減5.2%，每股盈餘為2.96元，不過隨著比亞迪等客戶新產品訂單湧入，胡連營運已重返成長軌道，前7月合併營收37.51億元，年成長14.83%，胡連預估，下半年業績可望達優於上半年。