截至11點10分，加權指數下跌55.59點、為16452.92點，跌幅0.34％，今日成交量估略降至3600億元。櫃買指數截至11點10分下跌0.45％、為209.45點，早盤最高上漲0.37％至211.17點，今日成交量估萎縮至近800億元。

盤面類股跌多漲少，以航運股漲近2.5％、鋼鐵股漲近1.5％領軍，塑膠股小漲0.5％，金融股、油電燃氣、通信網路、電器電纜股力守紅盤。成交量最大的電子股跌近1％、半導體股跌逾0.5％，電腦及周邊設備股重挫逾2.5％、觀光股跌逾1.5％，表現明顯偏弱。

權值股表現分歧，以中鋼(2002)漲近2％獨強、中華電(2412)、中信金(2891)、聯電(2303)及南亞(1303)漲近1％居次，玉山金(2884)、合庫金(5880)及台塑(1301)漲逾0.5％，鴻海(2317)力守平盤，台積電(2330)跌逾0.5％，廣達(2382)跌近3.5％、台達電(2308)跌逾2％相對疲弱。

群益投顧指出，近日AI產業趨勢明顯，未能完全排除資金過度擁擠風險，雖然多頭在半年線附近積極抵抗，但類股結構調整可能出乎市場意料，有回測5月底換手區壓力可能。預期將於16150～16750點上下波動，建議在強勢族群中選擇相對評價優勢股，嚴守技術面應對。