居住在桃園市平鎮區的75歲潘姓老翁，今凌晨2時許，獨自出現在龍潭區中豐路宵夜專賣店內，口中一直念著「肚子餓想吃東西，可是身上沒帶錢」，請求店員給予食物，一旁正在用餐的民眾看到老翁飢餓難耐，即趨前詢問，但老翁遲遲無法表達身分和住所，疑似有失智情形，隨即將該名老翁帶至附近派出所，請警方協助。

龍潭警分局聖亭派出所警員劉立夫、劉憬霖和警專實習生鄭政儒，了解情形後，隨即自掏腰包購買餐點給老翁果腹，由於老翁疑似失智，僅能回答名字和出生地等資訊，員警查詢比對近百筆資料，再依老翁部分說詞，經確認身分並以電話聯絡到家屬後，因家屬沒交通工具，為顧及深夜安全，防止再次走失，員警親自將老翁平安送返家。

潘姓老翁表示，他今日深夜趁全家人熟睡時，以為已經清晨了，欲外出運動散步，未料卻在熟悉的路上突然失憶，只能漫無目的沿路繼續走，竟會走到距離住家約10公里外的龍潭。

事後家屬表示，老翁有年邁失智情形，第一次趁全家人熟睡時半夜外出，所幸遇到暖心警察及熱心民眾幫忙，否則後果不堪設想，由衷感謝員警積極協助及妥善照顧，讓老翁平安返家。

龍潭分局長張鶴瓊呼籲，協尋失智老人分秒必爭，民眾勿有24小時後才能報失蹤的傳統迷思，「家人走失、立即報案」才是正確作法，另家中若有易走失者，出門宜有親友陪同照料，切勿讓其單獨外出，如欲避免類似情事發生，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，也可將衣服繡上易走失者姓名及親友電話、每天將患者穿著以手機拍照記錄，或是讓其隨身攜帶卡片，俾利警方能快速聯繫家屬。