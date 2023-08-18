行政院南部聯合服務中心主辦「2023南方領袖教育學院」，由數位部長唐鳳打頭陣18日到國立科工館以「台灣數位轉型的下一步」為主題演講，針對未來強化南部資訊的策略，唐鳳表示，未來將逐一拜訪南部縣市首長，具體了解適合南部發展的特色數位服務。

唐鳳表示，立法院休會期間，他平均每周都有2天在南部辦公，因為沙崙有資安院南部園區，有許多資安好手是附近大學訓練出來，以前他們都只能到北部就業，並不是南部資安落後，而是南部先前在工業控制領域沒有讓大家大展所長的舞台。

被媒體問及南部資訊普遍比北部落後，未來如何強化南部資訊發展？唐鳳指出，未來他將一一拜訪南部各縣市首長，具體了解何種特色數位服務適合南部發展，「網路寬頻就是人權」無論人口密度高低都要確保大家可以收到網路訊號，而偏遠地區也還有衛星可用。

唐鳳表示，高雄5G專網也才剛要審核通過，所以對於數位南北城鄉均衡發展是數位部可以貢獻之處，因為他自己在任何地方都可以簽公文，就算一周有2天在南部也不會影響工作，他認為把有決策能力的官員帶到實際有需要的地方才是他們最重要的目標及初衷。