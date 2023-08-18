板橋四維分館營造森林系的恬靜氛圍，清新的綠色調搭配富含大自然氣息的木質書架。（高鈞麟攝）

經過11個月的改裝整建，位於公園內的新北市立圖書館板橋四維分館18日重新啟用。（高鈞麟攝）

經過11個月的改裝整建，位於公園內的新北市立圖書館館板橋四維分館今（18）日重新啟用，同時「升級」兒童閱覽室，逾萬冊的兒童外文圖書，使各年齡層的小朋友可以找到適齡的書籍閱讀。新北市長副市長朱惕之表示，過去的年代只有紙本書籍，沒有電子產品，renew的板橋四維分館以清新森林系風格打造，希望家長帶著孩子一同浸潤在書海，享受親子閱讀的時光。

新北市文化局指出，四維分館全新改裝開幕，坐落於板橋四維公園裡，營造森林系的恬靜氛圍，清新的綠色調搭配富含大自然氣息的木質書架，最大的特色是「升級」兒童閱覽室，提供多達1萬3千冊兒童外文圖書，讓各年齡層的小朋友能找到適齡閱讀的書籍。

副市長朱惕之表示，新北市有105座圖書館，侯友宜上任市長後堅持「文化是我們的底蘊」，新設6座圖書館，改善37座圖書館，未來會在三重打造第二總館。

朱惕之說，紙本的書會帶給兒童成長不同的歷練，幫助他們與國際接軌。閱讀是學習的出發點，透過親子陪伴閱讀英文繪本，可以從小為孩子儲備紮實的英語能力。

市議員黃淑君表示，過去板橋四維分館使用率一直很高，多年使用下來，使得建築及設備老化，重新啟用後，已讓館藏圖書及設備提升，希望未來能持續落實更新和養護，讓民眾可以享受到好的讀書品質。

市議員葉元之說，板橋四維分館更新後，可讓家長帶著小朋友來圖書館一同閱讀，共享親子共讀的樂趣，而圖書館新穎的設施，民眾閱讀時可享受到舒適的環境，必然有助提升閱讀風氣。