參與談判的人士指出，談判已經進入相當深入的階段，Lavoie要求盡可能多地涉入VanMoof營運。該人士說，VanMoof品牌非常符合Lavoie的高級品牌策略，以參與全球高成長的電動移動市場。

VanMoof是在7月18日宣布破產，並且有多家台廠零件供應商受到衝擊，包括信邦(3023)、宣德(5457)和愛地雅(8933)。該公司說，管理階層目前正在考慮，是否能出售資產和進行重組，以拯救業務。

在破產之前，VanMoof在全球已經賣出20萬輛電動滑板車，每輛售價約2000歐元(台幣約6.9萬元)。破產的主要原因為維護成本太高。

在七月之時，美國的Micromobility.com對VanMoof收購，提出了不具約束力的報價，以未揭露的金額收購VanMoof，但遭到拒絕。

VanMoof的破產管理人Jan Padberg表示，不能對具體的競購提出說明，但他說：「我們仍有各方的公司在競購出售資產」。

據了解，Lavoie就是剩下的兩個競購者之一。