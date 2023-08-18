台中市興富發文心愛悅建案5月發生塔吊吊臂掉落意外，原申請8月14日至18日封閉文心南五路一段部分路段，執行塔吊拆除作業，現場已提前於昨天傍晚拆除完畢，文心南五路一段也提前恢復通行。

交通局長葉昭甫指出，興富發建設文心愛悅案塔吊拆除作業，從14日開始執行，交通局連日來皆派稽查人員全時駐守現場，與台中捷運公司、興富發建立三方聯繫窗口，即時掌握施工情形與進度回報，施工期間為確保最大的安全性，要求塔拆工程範圍如影響到文心南路部分，須配合捷運進出班次暫停作業，採間斷性施作，對周邊道路的安全防護加強全面戒備。

交通局表示，為維護拆除過程的公共安全，施工單位於開始吊物時，皆事先通知平面道路義交人員，指揮暫停該路口人車通行；吊料時則採順時鐘方向，等候起重機遠離車道，才開放車輛通行，確保周邊住戶與人車行進時的安全與順暢。

葉昭甫說，這次施工因主辦單位將部分鋼架於頂樓先行處理成小物件，再用建築物電梯運至地面，配合大件物體利用吊裝作業同步進行，才可超前進度。塔吊拆除工程已全面完成，感謝工程人員的努力以及所有用路人與周邊住戶的體諒與配合。