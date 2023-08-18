新北市經發局召募願配合青春山海線產業的淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮、雙溪區特色店，共同宣傳在地商品，擴大行銷效益，並從中遴選20間，針對「視覺設計」、「創新商品開發」、「商品包裝改善」、「智慧服務導入」或「場域布置優化及改造」面向進行輔導，每家輔導上限最高3萬元。

經發局長何怡明表示，新北市政府自2019年起串聯各局處推廣青春山海線計畫，以綠能運具體驗低碳旅遊、探索深澳鐵道自行車等活動，結合相關產業發展地方創生。

經發局2020年起輔導店家，運用在地食材或文化元素，開發甜點、茶、酒、零食等多樣限定伴手禮，並協助改善商品包裝，讓業者了解包裝行銷的重要性，進而提升品牌單品的知名度，吸引更多的消費者親自走訪青春山海線採購特色伴手禮。如金山薯童謠，延續創新、優化精神，運用金山紅肉地瓜在地食材，研發半熟乳酪蛋糕商品，另闢新商機。

同時，為建構友善服務店家的典範，鼓勵店家提供語言、科技、性別、多元、環境、親子、寵物、自行車、無障礙等友善服務，提高消費者願意進入店內消費的意願。經發局亦將持續帶領業者搶攻活動商機，刺激消費活絡經濟，共同展現新北市商業能量，盼吸引更多遊客來訪，創造在地商機。

經發局補充，加入青春山海線特色店家，可享有市府相關局處行銷資源，具有新北市政府核發的營業登記、商業登記、公司登記、工廠登記、休閒農場合法登記證，或現為公有零市場或臨時攤販集中區簽有使用契約的使用人，並且有實體店面或寄賣場域設於青春山海線8個行政區內，願意配合活動提供遊客專屬優惠者，採線上表單、電子郵件或紙本郵寄等方式擇一報名，即起至11月31日皆可報名。

同時願意積極配合店面、商品或品牌輔導的青春山海線特色店家，即日起至10月31日皆可以電子郵件或紙本郵寄方式，報名參加特色店家輔導。相關招募簡章請至「新北市政府經濟發展局官網」及「來趣新北金發局」粉絲團查詢。