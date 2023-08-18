麵食是大陸東北地區的主食，舉凡各式麵類、包子、蔥油餅及水餃都是餐桌上常出現的餐點。移民署南區事務大隊嘉義市服務站辦理多元文化宣導活動，邀請大陸東北來臺20多年的新住民劉語喬分享家鄉飲食文化，並教大家如何在家製作好吃的韭菜盒子。

劉語喬說，小時候每逢家人相聚，必定會準備水餃和韭菜盒子，這些食物對她來說充滿濃濃的家鄉味，現在只要孩子們從外地返鄉，她也會準備這兩種食物，共聚團圓時光。韭菜盒子以韭菜為主要餡料，每個家庭會依據自身喜好來調整配料，較常搭配雞蛋、冬粉及豆干等食材，而劉語喬製作的韭菜盒子是以紅薯粉來取代冬粉，因為Q彈的紅薯粉更能豐富韭菜盒子的口感。

講師劉語喬(左一)分享裝滿餡料的麵糰邊緣要壓實，以免料理時內餡溢出。(移民署嘉義市服務站提供)

大陸新住民君慈展示韭菜盒子成品。(移民署嘉義市服務站提供)

劉語喬俐落地將麵糰擀成橢圓形，包上滿滿的餡料後，將麵糰邊緣壓實，韭菜盒子便成形了，接著可用油煎或乾烙的方式料理。這次參與活動的新住民朋友都是初次手作韭菜盒子，現場不時傳來「老師擀麵糰快速又俐落，怎麼自己動手做卻這麼難!」、「我也想做一個餡料滿滿的韭菜盒子!」、「剛出爐的韭菜盒子好香，吃起來皮薄、餡多，好滿足!」的聲音，大家熱情地響應活動。

現場參與民眾完成作品後一起合影。(移民署嘉義市服務站提供)

越南新住民玉蓮分享：「胡志明市有類似的韭菜餅，但形狀是圓形的，內餡除了韭菜，還有蝦仁及紅蘿蔔絲等食材，料理方式可以清蒸或是油煎，清蒸的口感類似臺灣碗粿，油煎的口感則像泰國月亮蝦餅」。來自大陸河南的新住民君慈也說：「我母親也會做韭菜盒子，今天吃到的韭菜盒子讓我感覺回到家了」。

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，移民署致力推動新住民及其二代照顧輔導工作，即日起至今年10月止，委託典通股份有限公司辦理「112年新住民生活需求調查」，訪查員家訪時會佩戴識別證並出具公文，如有疑問，可撥打02-23315133分機601至604查證。