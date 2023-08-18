萬達集團在2015年大手筆以10.5億歐元買入盈方體育傳媒多數股權，如今可能在壓力下急出手變現。相關消息指出，萬達已向德意志銀行尋求建議，目前已有私募股權公司正在關注盈方體育傳媒，成功奪得的買家被認為可能是財力程度雄厚的投資者，相關公司可能需要為體育賽事支付版權最低保證金。不過報導指出，目前交易仍存在不確定性，並可能因為市場狀況而有變數。

此外，澎湃新聞引述投資人表示，大連萬達商業管理集團在與他們溝通時非正式表示，公司「20萬達01」9月份票息的兌付資金已準備好，將如期兌付。