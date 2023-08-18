日本女星土屋太鳳今年元旦宣布與國民姊夫AKIRA師弟「GENERATIONS from EXILE TRIBE」片寄涼太結婚，昨（17）日更是傳出順產男寶寶的好消息，獲得外界祝福。不過卻被日媒爆料，土屋太鳳害怕生小孩後名氣衰退，堅持在臨盆前排滿工作，令先生片寄涼太相當擔心，兩人因此發生衝突。

日前傳出土屋太鳳順產下1子，消息曝光後收穫外界許多祝福。不過，據日媒《女性自身》報導，有消息人士透露土屋太鳳的預產期本來就落在夏末至初秋之間，6月仍演出需要跳舞的舞台劇，還在群馬、福岡、東京、京都等地巡迴演出，直到8月初才落幕，可說是對孕婦身體負擔頗大。此外，土屋太鳳也演出目前熱播中的《警部補大魔神》，這部戲先前也是一路拍到她的預產期前，但同時兼顧相當多工作也令丈夫片寄涼太相當擔憂她的身體，因此成為吵架的導火線。

事實上，前陣子就有日媒透露土屋太鳳決定產後三個月復出拍戲，雖然大部分女星產後大多會消失一年恢復身材和育兒，但土屋太鳳似乎認為在競爭激烈的演藝圈，可能會因為休息而被別人取代，因此產後想盡快重返舞台。