行政院長陳建仁（左起）18日在台北市長蔣萬安陪同下，視察捷運萬大線第一期工程北市段。圖左方為潛盾工程挖的隧道。（鄧博仁攝）

台北市政府18日上午正式宣布，今年台北上海雙城論壇即將在29日登場，並且由台北市長蔣萬安親自率團前往上海。不過在雙城論壇前，中國大陸方面宣布今日起開始為期5天的南海軍演，時機點也被外界質疑相當敏感。對此蔣萬安受訪時表示，在大環境越困難的情況下，雙城論壇就必須扮演非常重要的交流角色，「當兩岸情勢越緊張，我們越需要溝通交流。」

台北市政府18日正式宣布雙城論壇即將於29日舉辦，並由蔣萬安親自出席。蔣萬安18日上午受訪時表示，這次也是在過去3年疫情期間改線上舉辦後，首次恢復實體舉行，也一定會秉持著對等尊嚴善意互惠的原則，進行城市之間的交流。

至於針對這次上海行的相關行程，蔣萬安說，按照往例會與上海市政府的代表見面，除了雙城論壇的主論壇與分論壇外，也安排了許多市政參訪行程，包含參觀上海的托老托幼設施、圖書館以及環境能源交易所，也會去考察上海的共享單車，並且與當地的年輕朋友交流，了解上海目前在市政推動上的成果。

不過在雙城論壇消息敲定時，中國大陸也公布18日起將開始為期5天的南海軍演，時機點敏感。對此蔣萬安則回應，雙城論壇在大環境越困難的情況下，越是扮演了非常重要的交流角色，「也就是說當兩岸情勢越緊張，我們越需要溝通交流，而雙城論壇正是扮演這樣子的平台。」蔣萬安說，會秉持著城市之間的交流，以市政為主，並持對等尊嚴善意互惠的原則來進行。

蔣萬安強調，台灣民眾都不希望看到兵凶戰危，都希望兩岸和平繁榮，「這是我堅定的立場，也是台灣民眾的心聲。」