盟固利18日開盤大漲11.33％，隨後逼近10點時，股價再度攻上20％漲停報人民幣73.30元。盟固利在16和17兩日股價也都漲停收盤。陸股大盤方面，上證綜指18日開高但當前持續走低，漲幅收斂至0.06％，深證成指低迷且持續滑落，跌幅擴大至0.6％。

盟固利在9日上市首日飆漲1,742％，但10日立即調整大跌49％。盟固利本周開始時股價走低，前兩個交易日分別跌4.87％、14.2％，但近三個交易日則漲停，當前股價也來到不計首個交易日以來的高點。

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