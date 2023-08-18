Shohei Ohtani hit HR No. 42, and it's one I've never seen.



He lost his helmet during the swing and circled the bases helmet-less.



It's 1-0 Angels in the first. pic.twitter.com/NLkgalfliS — Jeff Fletcher (@JeffFletcherOCR) August 17, 2023

二刀流球星大谷翔平前役展現無窮怪力，硬將好球帶上方進壘的速球扛出全壘打牆外，本季第42轟達陣，持續在美聯全壘打榜獨走，大谷這一轟也震驚了日本電視台《NHK》棒球球評井口資仁，並點出該球形成全壘打的關鍵。

大谷翔平以109英里（約175公里）擊球初速、32度擊球仰角，轟出飛行距離437英呎（約133公尺）的大號全壘打，還因為揮棒太過猛烈導致頭盔掉落，大谷翔平只好頂著濃密黑髮繞回本壘，成功打回本季第42轟，離全壘打王歐森（Matt Olson）只剩下1支差距。

井口資仁旅美生涯效力白襪、費城人、教士等隊，卸下選手戰袍後曾接掌日職千葉羅德海洋隊兵符，本季則轉戰球評角色，對於大谷翔平的精彩擊球，井口資仁表示一般情況下，這只是顆受到擠壓的飛球，但關鍵在於大谷翔平的擊球點沒有落在球心下方，而是紮實將球擊出，加上旋轉軸心相對穩固下，造就全壘打的產生。井口資仁也拿世界全壘打王、前巨人名將王貞治比擬，讚嘆大谷翔平來自異次元的打擊能力，「王貞治過往打擊時也常會掉頭盔，但能把這麼高的球轟出牆是很難的。」

天使傳奇球星葛拉斯（Troy Glaus）目前握有47支隊史單季全壘打紀錄，距離例行賽結束剩下40場比賽，大谷翔平有望超越。此外日本選手在大聯盟開轟的紀錄，大谷翔平生涯169轟也和前輩「酷斯拉」松井秀喜（175支）相去不遠。