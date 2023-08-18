台灣民意基金會18日公布2024總統大選最新民調，在看好度部分，五成七民眾看好民進黨參選人賴清德將贏得2024台灣總統大選、二成看好柯文哲、一成二看好侯友宜。對此，民進黨立委莊瑞雄表示，距離大選還有一段時間，對民進黨來說過半本來就是我們的目標，國會席次也要過半，民調對我們是激勵。

莊瑞雄指出，國民黨黨對於他們所推出的候選人是否能夠打贏這場戰，他們內部是分裂的而且是悲觀的，民進黨我們就是穩健的走，但距離大選還有段時間，民進黨的目標就是國會席次過半。

民進黨立委林楚茵表示，賴清德出席巴拉圭新任總統就職典禮，外交上達成「深化兩國邦誼」、「拓展雙方合作」的核心目標，成果豐碩。回程過境美國舊金山，在出席僑宴的談話中，喊出打造台灣成為「世界科技島」的願景，要以「創新驅動」的經濟發展模式，再造台灣的經濟奇蹟。

林楚茵指出，「治國能力」與「外交能力」是檢視一個總統候選人的關鍵，可以看到較多的選民是認可賴清德的治國能力及外交能力的，相信選民在選擇總統時心中都有一把尺，了解到總統是代表一個國家，他的一言一行都會影響國際對台灣的印象。

林楚茵說，賴清德是一個值得信賴的總統候選人，順帶一問，大家應該不會去選一個亂將外國政要沒講過的話塞到人家嘴裡的候選人吧？應該不會吧？