彰化縣目前有5個鄉鎮市實施路邊停車收費，不過收費方式均靠人工，據統計每年縣府交給4大超商代收的手續費將近800萬，不少民眾希望能有智慧停車收費，近日員林公園旁停車格就出現幾支智慧停車柱，公所證實員林是示範區，目前在施工裝設及測試中。

根據縣府交通處統計，去年路邊停車收費一共為公庫進帳7639萬，其中有8成都是到超商繳費，光每筆4.6元到5.1元的手續費，就要支付給超商將近800萬，不過智慧停車柱造價高，需要興建一定規模的停車柱，才能發能發揮真正效益。

員林市長游振雄表示，最近有市民朋友好奇，員林公園周邊停車格出現的神祕柱狀物是什麼，答案就是智慧停車柱，全縣只有員林作為示範區，目前還在施工裝設及測試中，未來設置完成不僅節省人力，無紙化還更環保。

游振雄說，只要車牌號碼綁定行動支付App或電信業者代扣繳停車費服務，就能輕鬆扣繳，目前支援的行動支付App 包括歐付寶、停車大聲公、friDay理財＋、一卡通MONEY、momo購物網、橘子支付、Pi拍錢包、全聯PX Pay、街口支付；電信業者則支援中華電信、遠傳電信、台灣大哥大及遠通電收ETC。

公所補充，智慧停車柱是路邊停車收費委外廠商回饋建置，未來仍希望縣府能支持，包括跨鄉鎮或全縣整合收費，目前預計設置124支，包括員林公園、三民街、員林國小等停車轉換率高的地區，最快9月中旬能上線。

縣府交通處表示，縣府持續關注此科技發展，不過因為技術與廠商不斷在更新，將以員林示範區作為參考，包括效益、民眾的接受度，也要考量人行道及綠帶植栽區如何設置才不會妨礙民眾通行等等，適時研商並規畫適合彰化的智慧停車發展模式。