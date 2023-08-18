杭州亞運剩不到40天，跆拳道中華代表隊進入最後備戰，並有韓國與印尼好手友情支援，在國訓中心一同集訓，並於17、18日兩天進行對抗賽，為出征前帶來最後一次高強度實戰機會，重新注入一股活水。

這次「外援部隊」有韓國體大、永川職業隊及印尼亞運代表隊共22名選手，13日起陸續抵台加入訓練，包括奪金希望的羅嘉翎在內，所有人輪番上陣，兩天比賽打好打滿。

中華隊總教練劉祖蔭表示，教練團評估過8月總集訓周期到出發杭州前，除羅嘉翎其他人已無賽程，於是趁5月出征巴庫世錦賽前，藉南韓移地訓練期間，透過人脈牽線促成這次集訓。

韓國體大為南韓跆拳道名校，也是中華隊韓籍教練李泰相母校，而永川職業隊教練也是韓國體大校友，印尼派出亞運正選國手，台灣也是他們海外集訓的其中一站。

劉祖蔭指出，請來外隊好手是希望將強度做最後拉升，「希望他們透過高強度的刺激，看到自己的優點跟缺點，在這最後1個月時間做最後調整，外隊也願意幫助我們。」

經兩天對抗賽觀察，劉祖蔭認為：「有幾位在某個時間點跟回合點有做好他們該做的事情，每場他們都會自己錄影做賽後檢討，想辦法在最後階段把優點持續發揮，缺點儘快改善。」

18日對抗賽結束後，外援部隊將於23日起陸續離台，羅嘉翎也將準備飛往法國，參加世界台跆拳道大獎賽巴黎站賽事，雖然有傷在身，但也加入對抗賽做最後熱身。

教練劉聰達指出，羅嘉翎6月世錦賽結束後就腳踝不適，經檢查是左腳疲勞性骨折，醫生建議長期休息，但目前處於爭取奧運積分與亞運關鍵期，所以一直是帶傷上陣。

「醫生說只能休息，但現在是爭取奧運積分的關鍵期，亞運又快到，且亞運前還有巴黎大獎賽，亞運結束後轉往北京移地訓練。」劉聰達指出，年底前至少還有6站國際賽要打。

劉聰達說，目標是讓羅嘉翎以奧運積分排行榜前5名拿到奧運資格，12月31日積分排名截止計算，下半年是關鍵時刻，但也會更保護羅嘉翎的傷勢，真的風險太高也不會貿然出賽。

羅嘉翎表示，因過度反覆蹬腳造成疲勞性骨折，不論是做支撐腳或攻擊腳都會不適，「診斷出原因後，就調整訓練量，以不會造成疼痛為主。」

「我們還去水池訓練減少支撐，跑步時都會在軟跑道，減少震動，一開始走路會很痛，現在好多了。」羅嘉翎指出，目前是和傷勢共存的狀態。。

韓國體大、永川職業隊以及印尼亞運代表隊到國訓中心移訓，並安排兩天對抗賽賽程，中華民國跆拳道協會理事長張火爐也南下探視，並頒發世大運獎金，亞運中華隊國手黃昱翔表示，南韓選手加進來練習，一開始有點不習慣，尤其實際對練時，「因為培訓隊都自己人太熟，強度不會這麼高，他們幾乎快節奏，是很好的刺激，尤其我亞運前已經沒其他比賽。」