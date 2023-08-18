2023旗津風箏節暨氣墊水樂園活動將於8/19~20邁入最後一周，同時「大港閱冰」冰品嘉年華也將在本周末哈瑪星濱海一路鼓山輪渡站前隆重登場，雙主場模式讓高雄變身消暑天堂！民眾本周末可先來鼓山輪渡站前品嚐各式美味冰品，現場有45家特色冰店及美食餐車任君挑選，再搭渡輪到旗津看風箏、玩戲水氣墊、吃海鮮，享受夏日清涼消暑時光。

旗津風箏節與大港閱冰嘉年華雙主場活動消暑首選，錯過這次要再等一年。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄市觀光局長高閔琳表示，今年大港閱冰除了有不少去年參加過的人氣店家，像是清新網美打卡名店禾苑蔗片冰、日式雪花冰專賣的葉月堂、動物造型可愛冰棒的皇冠冰城、復古懷舊風格並使用自家萬丹紅豆製作的紅逗冰室等，也有不少首次受邀出席冰品市集活動新店，例如結合調酒風格的小島製冰、瑞豐夜市韓國爆紅烤棉花糖冰淇淋，主打洋風系黑糖的安九冰科，以及南台灣唯一專賣冰酥的森海製冰等，總共有33家最強冰品及12家特色餐車等您來品嘗！

旗津風箏節在旗津沙灘舉辦，依山傍海、海天一色自然美景，搭配在天空遨遊大型風箏，怎麼拍都美，吸引許多網紅、部落客前來朝聖；像是當紅職人劇「八尺門的辯護人」的女主角雷嘉汭Regina、來台10多年的韓國網紅金淵珍Jina、高雄全家海神隊職籃明星球員于煥亞、王詠誠及唐維傑等人都在旗津風箏節留下美照。8/19(六)下午3點，超人氣IP角色柴語錄「廢柴」也將親臨現場觀賞風箏展演，歡迎大小朋友來旗津看風箏捕獲超萌野生廢柴。

大港閱冰8月19日至20日於哈瑪星濱海一路隆重舉行，總共有33家特色冰店參加，可一次品嘗多種冰品美食。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局說明，只有在兩日大港閱冰活動中購買市集冰品店家任一品項產品，就可拿到「我推的冰店」卡，只要2張即可參與人氣投票，完成投票即可獲得禮冰券一張，數量有限，領完為止；民眾自8月21日起至9月10日止，可持禮冰券至合作冰品店家消費抵用。除了拿禮冰券之外，大會舞台還有精彩親子表演像是奇幻魔術秀、小丑哥哥折氣球、特技扯鈴與花式籃球與歌唱表演；而喜歡吃冰的朋友們更不能錯過呷冰PK賽，免費大啖芒果冰、枝仔冰城冰棒、冰淇淋等。另外大會還有轉轉樂活動，民眾可以試試手氣抽市集抵用券，可享冰品消費折扣，精彩活動絕對不能錯過。此外，大港閱冰也將結合鼓山魚市場推出限量優惠方案，在市集活動消費滿200元，就有機會獲得50元鼓山魚市場消費抵用券，可順遊魚市場的復古老玩童市集。

旗津風箏節壓軸展演將由超人氣的12米長高雄熊風箏，領軍各式大鯨魚、章魚等海底世界大型風箏在空中倘佯。此外還有好康加碼，民眾開啟「高雄海洋派對」Instagram或Facebook濾鏡，就能以AR實境召喚高雄熊和滿滿的海洋生物陪你漫遊旗津，至服務台秀出社群平台的限時動態畫面還可兌換小禮，數量有限送完為止。

旗津風箏節最後一週將有各式海底世界風箏在天空齊飛。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局提醒，大港閱冰2日活動期間，哈瑪星周邊道路將進行管制，多處路段將改道行駛，濱海一路於中午12時管制車輛禁止通行，造成不便，敬請見諒；因活動周邊停車空間有限，建議民眾如欲參加大港閱冰的民眾，可以搭乘捷運橘線至西子灣站，從1號出口沿麗雄街步行5分鐘即可抵達會場，或是搭乘輕軌至哈瑪星站，沿鼓山一路至濱海一路步行5分鐘可抵達會場；如要前往旗津風箏節，也可再搭乘渡輪過去，免去塞車煩惱。開車的民眾，可將愛車停放於捷運市議會站、輕軌駁二大義站、輕軌軟體園區站等停車場，再轉乘捷運輕軌會最方便。另為提升渡輪輸運效率及品質，風箏節活動期間每日上午11時至下午7時尖峰時段，除旗津居民、公務機車、電動機車及自行車外，一般遊客的燃油機車禁止登船，同時當日將視現場人潮狀況彈性調整。更多活動相關訊息可上高雄旅遊網查詢。

大港閱冰活動周邊將進行交通管制，鼓勵大家搭大眾運輸不要開車來。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

氣墊水樂園8/18-20連續三天於旗津豐收廣場陪小朋友開心放暑假。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

（圖片來源：高雄市觀光局提供）