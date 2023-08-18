基隆市外木山驚見浮屍，位於湖海路白色大帳篷外的消坡塊海域附近，於18日上午發現一具女性浮屍，年約40多歲，由海巡與消防人員救出時發現已明顯死亡。初步由該女穿著T恤與短褲研判，不太像是泳客。初判無明顯外傷，已報請檢方相驗調查，死者身分及死因都有待進一步釐清。

據了解，於18日上午9時許，有民眾發現在外木山消波塊附近有疑似浮屍，海巡人員前往救援，但發現卡住無法救出，再請求消防人員到場協助。

消防人員表示，因為屍體卡在消坡塊外面，不易接近與救出，後由消防人員到場協助救出，發現是一名年約40歲左右女性，有衣著有被浪拍的痕跡，穿紅色T恤、黑色短褲，身上有被海水沖刷及浮腫的情況，但已有部分不完整。

消防人員指出，死者穿著是一般穿著，沒有穿泳衣及泳褲，似乎不太像游泳的民眾，沒有看到有穿鞋子，但也有可能被浪打掉的。基隆市警察局第四分局已到場採證處理，調查死者身分，並將報請檢方相驗，釐清死因。

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