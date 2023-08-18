中華足球隊可望增添歸化洋將，跨洋來台踢球5年的象牙海岸籍選手安以恩，4年前在1家健身房偶遇台灣女孩羅小姐，兩人看對眼開始交往，2年前結婚，羅女今年生下頭胎，近日到移民署台南市第1服務站取得歸化中華民國籍，開心的說「終於有機會代表台灣出賽了」。

27歲安以恩原本在家鄉踢球，夢想有朝一日踢進歐洲甲級聯賽，遂到海外發展，成績不如預期又險遭詐騙，5年前因緣際會到台灣踢球，多次帶領球隊拿下足球甲組聯賽冠軍，並曾獲中華民國「企業甲級聯賽」金靴獎與最佳球員。

安以恩4年前隨球隊在台北市1家健身房訓練，看到同在健身的30歲羅小姐，主動上前打招呼，女方還因為燈光太暗、男方又穿著黑衣服，沒注意到有人叫自己，直到對方連說了3次「Hi」才看到男方。

羅女的英文流利，兩人首次聊天意外順利，後來交換聯絡方式，開始約會，彼此漸生好感，羅女認為男方是個很敬業的足球員，看到安以恩認真表現最好的一面，不禁被深深吸引，1個月後正式交往，2年前結婚，今年迎來第1個台非混血小孩。

回憶安以恩求婚，羅女原本以為是慶生，沒想到男方在慶生會上直接求婚，十分浪漫。她提到，國籍不同雖有文化差異，兩人卻努力調整，例如象牙海岸的男子不作家務，但丈夫會主動分待家事、帶小孩，稱讚他是個脾氣好，有耐心的人。

安以恩後來轉隊，夫妻從北部移居台南，近日取得歸化身分，到移民署領取定居證，再到台南市府南戶政事務所領取身分證，獲得兩單位的公務員恭喜，安以恩盼未來有機會位代表台灣出賽，爭取好成績。