擁有「台灣鴨王」封號的歌手蔡義德，日前無預警送醫，助理在臉書曬出他躺在救護車上的照片，希望所有人幫忙集氣「請大家為他打氣加油」，事隔數日後，他錄製影片吐露目前狀況，憔悴模樣讓人看得相當不捨。

蔡義德在身體稍微恢復後，錄製影片向所有人報平安，他先感謝所有人這段時間的關心，接著透露因為遇到太過熱情的粉絲，在不注意的過程中傷到他的手，導致粉碎性骨折，送醫後已由專業醫師治療，對此，他也吐露出心聲：「因為不曾骨折過，怎知道骨折真的很痛」，對於生活起居無法自理，他也對家人感到相當抱歉，因為許多事情得靠他們協助才能完成。

蔡義德透露因為服用的藥物，會產生疲累及嗜睡等副作用，但為了向所有人報平安，只能先停藥8小時，才有力氣錄製這段影片，他表示在經歷此事後，意識到健康的重要性，因此呼籲粉絲要照顧好身體，不要等真的失去後，才會發現一切都不一樣，接著強調靜養一段時間後，就會恢復的差不多，屆時將會重返舞台，再次唱歌給所有人聽。

蔡義德自幼罹患小兒麻痺，導致下半身癱瘓，只能靠輪椅行動，不過他不向命運低頭，克服眼前重重難關，不過為了繼承父親的養鴨工作，選擇淡出歌壇，並在自己努力經營下，成為全台最大的番鴨供應商，因此有「台灣鴨王」之稱，直到2013年才再次復出歌壇。