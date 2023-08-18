北市內湖區康樂街136巷18日上午9時40分發生一起車禍，52歲王姓男子駕駛自小客車倒車時，與一輛小貨車擦撞，王男的車輛再高速倒車撞進路邊一家水餃店，車輛當場起火燃燒，冒出濃濃黑煙。
王男受困在車內，康樂派出所所長張孝安在消防人員還未抵達前，先緊急用附近住戶提供的滅火器滅火，隨後消防人員到場，立即將火勢撲滅，並將王男從車內救出，經送往內湖三軍總醫院治療，王男目前沒有生命危險，至於車禍發生原因，仍待調查釐清。
北市內湖區康樂街136巷18日上午9時40分發生一起車禍，52歲王姓男子駕駛自小客車倒車時，與一輛小貨車擦撞，王男的車輛再高速倒車撞進路邊一家水餃店，車輛當場起火燃燒，冒出濃濃黑煙。
王男受困在車內，康樂派出所所長張孝安在消防人員還未抵達前，先緊急用附近住戶提供的滅火器滅火，隨後消防人員到場，立即將火勢撲滅，並將王男從車內救出，經送往內湖三軍總醫院治療，王男目前沒有生命危險，至於車禍發生原因，仍待調查釐清。
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