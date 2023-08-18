為了讓學生多接觸大自然與戶外活動，竹林中學各年級學生於8月上旬連二天，在學校精心安排超驚喜又刺激的攀岩、水彈廝殺、溯溪、獨木舟、自行車、動力成長營、鄉土教學地方探查，學生們都在各項戶外活動中玩得不亦樂乎，大喊學校好貼心。

強調營造「健康幸福學園」的竹林中學，在112年暑期特別帶領全校同學走出教室，進行各項充滿活力及挑戰的戶外活動，配合該校高中優質計畫─「竹夢山林」專案，教師社群以「環境教育」、「自主學習」、「解決問題」、「團隊合作」、「溝通能力」等不同面向安排活動，讓學生經由操作、觀察、探索、反思等歷程，整合感官及經驗，同時建立安全知識及風險評估概念，探索自己的潛能，全面發展人格和各項能力。

驚險的溯溪讓同學大喊超刺激。(竹林中學提供)

驚險的溯溪讓同學大喊超刺激。(竹林中學提供)

參加攀岩及抱石活動的高二同學表示，原來攀岩活動中除了學到肢體協調動作的技巧外，才了解團隊合作也那麼重要，要評估同組組員的狀態，適度拉繩、放繩，維護彼此安全。國三的溯溪活動除了融入環境、親近自然外，更增添許多面對不同挑戰的勇氣。連導師都下場參戰的水彈廝殺則除了趣味又刺激之外，同學們也體驗到瞬息萬變的「槍」戰中，急速反應和默契的重要。高一的獨木舟則在平衡訓練外，學到了安全操作及水流特性。

驚險的溯溪讓同學大喊超刺激。(竹林中學提供)

同學在大佳河濱公園體驗操舟樂趣。(竹林中學提供)

竹林中學精心安排的戶外教育活動，將學習設定在教室以外更寬廣的場域，不僅讓同學們留下難忘的暑假，更重要的是強健了體魄以及培養更成熟穩健的心態，對於孩子的學習、成長，有了全面的助益。