兆豐投信18日表示，大陸地產開發商「碧桂園」爆發財務危機以來，整體事件本身還在進展當中，相關單位也還在商討，尤其地產行業已經變成事實上的管制行業，基本上就是國、央企為主，更多的是看北京當局對地方或是企業債務支撐力道。

房地產行業仍在放鬆和刺激的進程中，預期後續還會有政策出來，主要涉及一線和核心二線城市的限購、限貸等，持續以穩定經濟為目標，推出應對政策。而兆豐投信發行的陸股系列基金中兆豐中國 A股基金及兆豐中國內需A股基金皆無碧桂園投資標的。

兆豐中國內需A股基金研究團隊表示，在保持對能真正促進內需循環的大消費、涵蓋半導體、計算機、消費電子等領域的核心配置前提下，持續看好消費、金融、科技類的表現空間。

兆豐中國A股基金研究團隊認為，總體看好低估值優質公司的結構性機會，在其中，尋找結構性機會，包括估值非常有吸引力、已經相對穩健類資產，如困境反轉的保險、快遞等，低估值的水電、燃氣、家電等，優質週期成長如化工等，建議偏好A股市場長線投資利多的投資人，可以採取定期定額進場配置。