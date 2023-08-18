新竹縣出現今年首例本土登革熱個案，1名男童於4日返回南部外婆家住6天，居住期間疑似雙腳遭蚊子叮咬，後續返回竹北的第2天，隨即出現發燒、肌肉痠痛等症狀，經就醫並以以NS1快篩試劑檢驗陽性後通報，疾病管制署判定為新竹縣本土案例。

衛生局長殷東成表示，此起個案經疫調發現，感染源具有明確的南部旅遊史，不過仍不敢掉以輕心，衛生局已與環保局啟動跨局處合作機制，對於本案在第1時間即針對個案住家，展開化學防治噴藥及清除孳生源，同時呼籲民眾若出現疑似症狀請盡速就醫，並加強環境清消。

衛生局統計，截至今年8月18日止，竹縣已累計4例確診登革熱病例且均為輕症，其中1例本土、3例境外移入。國內南部本土登革熱疫情持續延燒且北部已有零星縣市出現本土案例，本次衛生局接獲通報後即進行疫調，並與衛生所、環保局、公所清潔隊動員20人次，對個案居住地、學校半徑50公尺進行孳生源清除、噴藥消毒，總計清查6個社區共114戶、1廢棄老屋、2建築工地、1菜園，發現93個積水容、21個陽性容器、衛教40人，同時針對同住者2人、附近住戶及校園380位教職員生健康監測，目前均無症狀。

衛生局表示，北部地區登革熱病媒蚊以白線斑蚊為主，請民眾加強居家環境巡檢，尤其近期午後雷陣雨過後容易積水，落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」防治原則及自我防護措施，若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑，呼籲民眾勿輕忽防蚊及環境孳清工作，減少造成社區擴散的機會。

衛生局提醒，民眾如前往東南亞國家或南部高風險地區旅遊活動後，出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知醫護人員出國、旅遊或活動史，以利醫療院所即時診療及通報。如經醫師診斷為疑似感染登革熱個案時，請遵從醫囑配合治療，減少演變為登革熱重症的風險。

衛生局也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），疑似個案配合使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，NS1快篩陽性即通報，以利衛生單位儘速進行疫調等防治作為。