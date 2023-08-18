台北市議員游淑慧日前指出，前立委賴勁麟在擔任立委期間，推動制定獎勵再生能源條例，卸任之後馬上轉任綠電企業的董事長，沒有利益迴避，拿「自己通過的法來買自己的電」，根本是藏富於「民」。對此，民眾黨立委張其祿表示，為什麼購電要這麼高的成本，這也牽涉很多地方首長或議長等人是相關弊案，是系統性的犯罪，都應該好好查查。

張其祿指出，錯誤的政策比貪汙更可怕，綠能等相關問題都牽涉到台電高額虧損，購電一直以來引起國人懷疑，為什麼要購置這麼高成本的電，從苗栗、彰化、雲林到台南，牽涉很多地方的首長或議長相關人士弊案，是系統性的犯罪，到底哪些公司做這些生意，怎麼會取得不合理的價金，都應該好好查查。

民進黨立委莊瑞雄則表示，國民黨過去很多退下來的高官也到能源公司，不用特別著墨民進黨前立委擔任一家公司的負責人，法律規定不行、大家都不行，國民黨在公司擔任獨董的是一大堆。