Vespa台灣官方車主俱樂部VMOD主辦「VMOD彩虹嘉年華」將於9月16日在台中霧峰立法院民主草坪盛大舉行，今年已是第十一屆，將串聯全台Vespa騎士以「和Vespa一起島內旅行」為主題，邀請全台Vespa的騎士與VMOD會員，一起騎著愛車騎聚台中、以車會友。

Vespa總代理太古運通表示，活動現場網羅IG上超人氣與Google高評價兼具的中部在地美食，包含傳承三代超過30年的老店禾記米製品、南投草屯必吃肉圓李、排隊人氣名店青島尹餡餅、最佳伴手禮久味大姐手工麻糬、文青店舖人人好工坊愛玉冰，台中必吃春丸餐包製造所，以及由Vespa車主創業打造的魚刺人雞蛋糕，多種口袋名單一網打盡。

不僅如此，現場更有期間限定的Vespa咖啡車快閃出動，由專業的CAFÉ!N咖啡師現場新鮮現作，即時供應美味好喝的夏日冷飲，搭配咖啡車獨一無二的繽紛可愛造型，讓人從視覺到味蕾都滿足。

結合全台時下最熱門、最知名的手作品牌工作坊體驗活動，共有五大質感手作主題課程，包含了徐氏父女皮革手作坊的Vespa皮革鑰匙圈製作課程、KNIT & COLOR的實用帥氣傘繩編織鑰匙教學、EYECANDLE的個人專屬香塔體驗、花疫室的療癒系手捏苔球植栽、以及小亨利木工的小怪物木刻盆栽，每個參加者都能擇一堂喜歡的體驗活動參加並帶回自己創造的專屬紀念品。

活動詳情與報名辦法，可查看活動頁面報名。