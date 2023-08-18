澳洲蛇島

從許多方面來說，全球暖化對人類都很危險，但事實證明，對毒蛇而言，這倒是很理想。

據CNN新聞網17日報導，隨著澳洲東岸出現創紀錄暖冬，蛇季似乎已提早展開。澳洲爬蟲類公園（Australian Reptile Park）已發布「緊急警告」，要大家提防毒蛇。

聲明中說，隨著氣溫升高，加上南半球的澳洲冬季降雨，為毒蛇營造了活躍的絕佳環境。通常進入冬季時，蛇會「冬化」（brumate），也就是一種類似冬眠的狀態。而在這種狀態下，牠們會變得比較不活躍，往往會尋找藏身處，直到氣溫開始回升為止，但這通常要到9月。

不過，據澳洲爬蟲類公園說，熱會誘使蛇較早出現。而捕蛇者說，要他們出動的次數顯著增加，但這種現像在這時節很罕見。

儘管澳洲爬蟲類公園業務經理柯利特（Billy Collett）說，蛇不會主動攻擊人，但也力促民眾要了解，在被毒蛇咬後，最短可能30分鐘就會死亡。因此若有人遭攻擊，就要讓當事人保持冷靜，拿下身上的首飾和手錶，同時不僅要加壓包紮被咬的部位，還要以繃帶纏繞整隻手臂或腳。