數位與淨零永續轉型是產業升級和智慧製造演進的兩大驅動力，其所需關鍵技術和網路通訊架構的發展也與市場需求並駕齊驅，四零四科技表示，5G專網在垂直市場的應用不僅是帶動整體產業升級的關鍵，更啟動開放性無線接入網路(O-RAN)的市場契機和新型態的產業生態系。

然而，當產業實際需要或計畫導入5G專網時，業者往往碰到許多不確定性，加上OT場域中營運技術(OT)和資通訊技術(ICT)進行多網融合的複雜度極高，Moxa均可發揮其深厚的工業網通實力，為業者打造低延遲、大頻寬、多連結的安全5G無線通訊骨幹網路，其5G專網事業與研發團隊更可與基站業者和網路系統整合商密切協作，為智慧工廠打造可迎接以資料為中心的轉型方案。

在建置智慧工廠方面，由於建置智慧工廠會引進多元的先進機器與設備，但這些設備使用多樣化的通訊協定或是專屬通訊協定，卻是增加應用系統整合困難度的主因之一，為加速多種機台設備之間的應用系統整合，Moxa針對OPC UA over TSN提供解決方案，讓終端設備製造商透過開放標準開發可支援需快速擴充的網路架構和更多智慧製造應用的設備，不僅加速應用系統的整合和提升擴充性，更能帶來高效、實時和可靠的數據通訊。

因應近年製造業、工廠走向數位轉型，帶來更分散、更大量應用資料監控的需求，同時也因為更多終端設備需要連接網路，衍生的網路資安隱憂也從IT伸入OT場域，Moxa導入IDS/IPS的次世代工業級防火牆以及提供網路資訊即時可視化的OT專用安全管理平台，支援中控管理、大規模部署和即時監控，設備安全狀態、資安告警與事件追蹤一目了然，協助產業建構強韌聯網，提升產線的穩定度。