曾任陸軍戰車營中士的陳男，退役後遭對岸情治單位吸收，又找來胡姓台商，涉嫌行賄現役軍官以取得國軍情資，但陸續遭拒，士林地檢署偵查後，18日依違反國家安全法未遂罪起訴。

起訴指出，陳曾在陸軍某機械化師戰車營任中士車長，2018年退役後赴大陸經商，從中認識大陸武警，在對方要求下，同意為其打探軍隊消息，陳後來與在台灣某海運擔任顧問的胡男共同刺探我方軍情。

胡在2019年8月時，前往金門拜會金防部劉姓少將，2人並合影留念，胡事後立刻將照片傳給大陸武警，以此證明已成功接觸高階將領，之後2人又轉往澎湖拜會澎防部林姓少校。

2019年11月，胡再度找林，要求他協助收集各種國軍情資，林礙於情面沒有當面拒絕，在網上搜尋不具機密性的「國軍人員體測標準」、「澎湖地區地方仕紳名冊」2份資料給胡，事後並拒絕胡提供的紅屪，如獲至寶的胡也立刻將資料交給大陸，藉此獲得酬勞。

檢方另查出，陳姓台商曾找在越南做生意的李姓台商，要求李留意「財務有困難」的軍官、士官，表示他可適時給予援助，李當時敷衍帶過，事後並沒有介紹任何人給陳。

陳、胡兩人所為，檢方經相關人士舉報後追查，日前逮逮2人，認為兩人所接觸的軍官，均未洩漏任何軍情，全案依違反國家安全法發展組織未遂、行賄、刺探、收集國防秘密罪起訴，不法所得也悉數建請士院沒收。