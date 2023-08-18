新纖累計今年1-7月合併營收221.62億元，年減22.62％，稅後淨利2.4億元，年減85.83％，每股稅後淨利（EPS）0.15元。

新纖指出，瓶用聚酯粒已成為民生必需品，淡旺季分野已不明顯，預估今年產能可維持滿載，後續若持續往回收級聚酯粒發展，可望助攻新纖營運向上。

配合全球淨零排、減碳的新標準，全球品牌服飾、飲料廠商對回收酯粒、再生聚酯需求持續增加。新纖指出，泰國廠新產線已達到日產能600噸的目標，使新纖聚酯年總產量達約70萬噸；回收級聚酯粒（R-PET）產線規劃方面，待認證通過後，將進一步投入生產。

至於化纖事業部門，新纖指出，長纖稼動率80％-90％，但面對中國大陸低價傾銷、價格有壓力。近期又因人民幣貶值，對中國大陸有利，因此整體的產業景氣還需要1、2周再觀察。

新纖指出，很期待中國電動車下鄉政策可刺激新纖聚酯薄膜、工業塑膠的需求，包括相關連接器、輪胎都會用到新纖的東西。但從政策到落地需要時間，這部分的助長營運動能可能要到第四季才會有明顯的走向。

整個紡纖產業來看，新纖認為，最壞也就今年這樣。在品牌廠、通路等相關庫存都已經降下來。明年的產業景氣走勢應可樂觀期待。