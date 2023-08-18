台北市一名父親去年9月趁13歲女兒進浴室洗澡，突然開門，摸女兒屁股，警方依《刑法》利用權勢猥褻罪將父親送辦，不過，檢察官依據女兒的證詞，認為女兒被父親襲臀之際，當下來不及反應，且父親被制止後即罷手，認定父親犯行屬於性騷擾，改依《性騷擾防治法》起訴父親，並請法院依《兒少法》規定加重其刑至2分之1。

據調查，被害女兒與父親同住，去年9月8日深夜10時30分，父親見女兒拿浴巾進入浴室洗澡，竟直接打開浴室的門，對著赤裸的女兒，用手觸碰她右側臀部數次，事後女兒提告，警方依《刑法》利用權勢猥褻罪將父親送辦，檢方調查期間，因父親未到案一度遭通緝。

檢方因被害女兒證詞，指父親摸她時，她當下來不及反應，發現父親摸她屁股後，立刻大叫「你在幹嘛！」，並甩開父親的手，父親就停手沒有再摸，並稱父親摸她前沒有威脅她，也沒有拉住或抱住她。

檢方認為，雖然加害人與被害人是父女，被害人確受被告監督、扶助、照護之人，但被告的行為構成法定本刑2年以下有期徒刑的性騷擾罪，而不是法定本刑為3年以下有期徒刑的《刑法》利用權勢猥褻罪，因此改依性騷擾罪起訴。

不過，這名父親因涉故意對未滿18歲的女兒犯罪，因此檢察官請求法院依《兒童及少年福利與權益保護法》加重其刑至2分之1，依法該名父親最重可判處3年徒刑，跟《刑法》利用權勢猥褻罪的刑度差不多。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。