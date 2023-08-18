高雄某國小擔任課後安親班老師李姓女老師涉嫌多次體罰、打一名男童耳光，被家長發現提告、求償50萬元。一審判李女須賠償10萬元，李女強調男童說詞不實、上訴至二審。高雄地院認定李女在原審已承認呼女童2巴掌，確實管教不當，駁回她的上訴，判賠10萬元定讞。

9歲的洪姓男童放學後留在學校參加學校舉辦的課後安親班，疑似遭李女體罰，開始出現不想上安親班的態度。男童家長逼問之下，男童才吐露老師曾動手打他。

家長不滿向校方反映，社會局也介入調查，認定李女不當管教，對李女進行裁罰。男童家長也對李女提告求償50萬元。

一審法官認為，李女確實有對小朋友體罰，造成男童心靈受創，判賠10萬元。

李女強調，自己畢業後曾到3所小學擔任自然科老師，之後幾乎都在補習班工作，斷斷續續工作足够糊口，還一度因健康因素沒有工作收入，看了1年的病、好不容易健康有些起色後，才進入補習班任教，沒想到遭指控此事。該事件發生後不但讓她再度失去工作，只能靠國家弱勢補助勉強度日。

李女強烈質疑男童說謊，強調「只是徒手打男童，沒有踢或用水壺打，男童對此也提不出證據，被打也不是沒有原因」，李女也質疑社會局調查有瑕疵、男童家屬敲詐，要求法官重新調查。

但法官認為，李女的說詞已坦承曾動手呼男童2巴掌，依教師法及教育部所般布「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，明令教師不得毆打、鞭打、打耳光、打手心、打臀部或責打身體其他部位，認定女童家屬求償合理，駁回李女之訴，全案定讞。

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