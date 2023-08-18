澎湃新聞18日報導，大陸動畫電影《長安三萬里》在今年暑期檔完美收場前，接連陷入「致歉漩渦」。除了影片藝術設定集未經授權，使用「EXCA_包小汪不開班」個人作品《伎樂天》，經道歉溝通達成有償授權協議外。更麻煩的是，河南洛陽網友糾錯，指片中有李白、杜甫首次相遇等諸多發生在洛陽的史實，被改到了長安等地，「不尊重歷史」「傷害洛陽人民感情」。

截至16日23時，《長安三萬里》電影票房已達17.33億元，（人民幣，下同），成為2023年動畫片大陸票房榜冠軍，躋身中國影史動畫電影票房第二位，僅次於《哪吒之魔童降世》（50.35億）。

洛陽市隋唐史學會官方微信公眾號發布聲明稱，該影片中部分情節描述與真實歷史不符，部分人物身上發生的故事與真實歷史不符，極易誤導觀眾，特別是青少年觀眾，影響歷史人物出生地、事發地的同胞感情。

事實上，早在影片熱映的7月，就有河南洛陽網友糾錯，甚至該片在洛陽路演時，有觀眾打出「日月同輝，史詩相遇在『洛陽』」表達不滿，強調「很傷洛陽人的心」。

原因是歷史上記載李白與杜甫首次相遇是在洛陽，但影片中變成了長安。此外李白詩歌、裴旻劍舞、張旭草書「三絕合體」也發生在洛陽，片中卻是揚州。

洛陽市隋唐史學會16日在官方微信公眾號發布聲明：為還原真實歷史，維護歷史人物真實性，已委託河南洛太律師事務所，指派璩建偉、邱帥彪、房嘉明、黃璿（實習）等律師組成律師團隊向製片方發出律師函，要求電影《長安三萬里》的製片方、導演、編劇等發表糾錯、致歉聲明。

澎湃新聞報導，洛陽市隋唐史學會會長王愷針對學會上述聲明表示，學會不是要蹭《長安三萬里》的新聞熱點，「我們是保持對歷史事實負責任的態度」。

河南洛太律師事務所16日消息，洛陽市隋唐史學會經研究、討論和分析認為，該片至少有4處情節與真實歷史不符，特委託該所向《長安三萬里》製片方上海追光影業有限公司、影片導演謝君偉、鄒靖發出律師函，要求製片方及電影導演對電影情節中與歷史不符之處予以糾正、向觀眾道歉。

不過，洛陽市隋唐史學會在聲明中曾表示，「雖不能苛求製片方在此時對影片進行刪改，但至少應發表聲明，承認影片錯誤或失誤，還原歷史真相，向全國觀眾致歉，以平息各地網友罵戰」。

澎湃新聞報導，洛陽市隋唐史學會在聲明中主要強調兩點：一是電影《長安三萬里》為動畫歷史片，並非虛構戲說歷史。二是該影片中多處情節明顯與歷史嚴重不符。

例如，1.李白與杜甫第一次相逢在洛陽，並非影片中描寫的長安；2.杜甫早年生活在洛陽，並非影片中描寫的長安；3.「一日三絕」發生在洛陽天宮寺，並非揚州；4.救下了郭子儀的是李白，並非影片中描寫的高適。

今年7月，王愷曾在電影《長安三萬里》熱映後接受媒體採訪時列出了6項電影失實之處：

1.7歲的杜甫出現在長安，事實是：這個時候杜甫應該在洛陽；

2.杜甫在長安岐王宅遇到高適並相識，事實是：兩人是在山東汶上相識；

3.七歲杜甫在岐王宅見到李龜年，事實是：「岐王宅裡尋常見，崔九堂前幾度聞」，皆是杜甫對十幾歲時在洛陽所見所聞的回憶；

4.高適父親去世，高適扶靈至廣陵守孝三年，事實是：高適父親去世次年歸葬洛陽；

5.裴旻、吳道子、張旭會於揚州，事實是：這三人會於洛陽天宮寺；

6.杜甫和高適一起去曲江酒肆見到了李白，事實是：李杜二人首次會面於洛陽，之後同遊梁、宋時遇到了高適。

王愷當時認為，李白、杜甫在洛陽的史跡和留下來的文章，已經是洛陽歷史文化一部分。而且在唐代，洛陽與長安都是都城，大致處於同等的地位。本土觀眾對影片中將洛陽的歷史文化移植到長安或別的地方表達不滿，可能認為這是對洛陽歷史文化的冒犯。