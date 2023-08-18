台灣高鐵全新打造的彩繪列車，希望結合高鐵高運能、低碳、節能的特性，實踐「永續運輸」的理 念，新版彩繪列車延續2019年「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」的聯名合作，改以繽紛花卉為主題，透過鮮豔的彩繪營造美好台灣的國旅意象及永續旅遊清新感受。（王英豪攝）

高鐵與卡娜赫拉的小動物再有新聯名商品，包括4輛組玩具車、證件套、馬克杯、多用途領巾、環保摺疊傘、造型包等。（陳祐誠攝）

台灣高鐵攜手卡娜赫拉的小動物推出新版彩繪列車，以繽紛花卉為主題，選用櫻花、向日葵、繡球花及海芋，透過鮮豔彩繪營造美好台灣的國旅意象，列車今日正式首發，未來每天南下、北上各開行3班次，邀請旅客一同體驗。

高鐵與卡娜赫拉的小動物自2019年展開聯名合作，這次彩繪車以繽紛花卉為主題，每節車廂外觀各有不同的設計巧思，搭配P助與粉紅兔兔及好朋友們，分別化身Q版列車駕駛、列車長、服勤員、站務員及維修技師等職務。

高鐵新版彩繪列車預計行駛至2025年8月，未來2年內，旅客都有機會搭乘到這台花朵紛飛的彩繪列車。高鐵也公布列車行駛時刻，南下0627、0657、0687車次以及北上0612、0642、0672車次等，都能見到彩繪列車的身影。

配合這次彩繪列車活動，高鐵針對粉絲喜愛的聯名瓶裝水推出4款全新包裝，即日起透過高鐵站內7-ELEVEN門市及列車上的推車販售。另有4款聯名系列糕點，包括草莓流心半月燒、楓糖小可頌、喵喵喵咪造型吐司、迷你小饅頭，即日起也在全台7-ELEVEN門市同步販售。

其他聯名商品還有4輛組玩具車、證件套、馬克杯、多用途領巾、環保摺疊傘、造型包以及聯名時尚錶款等。

「高鐵假期」配合彩繪列車運行，規劃4大主題、共18條專屬行程，每條行程都特別安排旅客有機會能夠搭乘到這部嶄新的彩繪列車，無論旅客希望搭配住宿、租車、美食或是來一趟深度之旅，都可以選購「高鐵假期」彩繪列車專案。