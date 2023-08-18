群創光電一名已婚處長偷吃3位人妻的消息鬧得沸沸揚揚，不少網友跳出來分享「科技業」有多亂，但根據英國Thortful網站調查，最容易和同事調情、偷吃的職業，不是大家認為的科技業的工程師或是IT人員，而是警察。

根據英國《每日郵報》報導，英國網站Thortful邀請了2000名不同職業的民眾參與調查，發現有27％的人坦言曾和同事一夜情。

根據調查結果，容易和同事一夜情的職業前10名依序是警察（44％）、藝術家（38％）、IT人員（33％）、電氣或瓦斯技術人員（32％）、銀行家（32％）、人資（29％）、會計師（28％）、商店店員（28％）、康樂中心工作人員（27％）和公車或火車司機（25％）。

該調查也分享「最不容易和同事調情的職業」，結果第一名是老師，僅10％的人會跟同事調情；接著則依序是社工（14%）、科學家（15%）和律師（18%）。其他像是醫護人員、房地產經紀、銷售或業務人員、公務員等與同事調情的情況也比較少。